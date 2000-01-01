22.09 13:17 MIGnews.com

Инфляции нет, жилье дорожает

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В августе индекс вырос на 0,3%.Обычно шансы экономистов с точностью предсказать индекс потребительских цен не превышают 50%. После двух месяцев разочарования, когда отрицательные индексы удивили специалистов, инфляция в августе соответствовала прогнозам. Согласно информации, опубликованной в пятницу, 15 сентября, Центральным статистическим бюро, индекс потребительских цен вырос в августе на 0,3%.Границы годовой инфляции от 1% до 3%, установленные правительством, выглядят все более оторванными от реальности на фоне дефляции в 0,1% за последние 12 месяцев. Сентябрьский и октябрьский индексы, скорее всего, будут практически нулевыми не изменят ситуацию, таким образом Банк Израиля уже четвертый год подряд не контролирует инфляцию в стране. В своем последнем прогнозе (в июле) экономисты Банка снизил прогноз годовой инфляции до 0,5%, в 2018 году в Банке Израиля предполагают рост инфляции и прогнозируют рост в 1,5%.Цена на квартиры продолжили расти — индекс цен на жилье, не являющийся частью индекса потребительских цен, вырос в июне-июле на 0,4% относительно мая-июня. За последние 12 месяцев цены на жилье выросли на 4,4%, в течение последних 6 месяцев цены растут непрерывно. Вопрос роста цен был затронут и в отчете о ситуации на рынке недвижимости в июле, опубликованный главным экономистом министерства финансов. Кроме того, что рынок жилья "замерзает" — за семь месяцев 2017 года было зарегистрировано 60.300 сделок, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2016 года и на 21% меньше, чем за первые семь месяцев 2015 года, с марта наблюдается снижение уровня цен в сделках с новыми квартирами с 1,75 миллиона шекелей до почти 1,64 миллиона шекелей. Но главный экономист Минфина отмечает, что снижение цен вызвано переходом покупателей на покупку более дешевых квартир. Данные Центрального статистического бюро подтверждают оценку главного экономиста: в ЦСБ видят, с одной стороны, рост цен, а с другой — стремление покупателей купить более дешевые квартиры. Мероприятие по продаже квартир со скидкой членам клуба "Хевер", проведенное компанией Гинди, так же, как и сделки в рамках "Цена для новосела", оказали значительное влияние на снижения уровня цен в сделках с новыми квартирами.В Центральном статистическом бюро также внесли традиционные поправки в данные о динамике цен за прошлые месяцы. Согласно новым данным, цены на жилье за май-июнь выросли не на 0,1%, а на 0,3%. Рост цен за апрель-май также прошел поправку с 0,1% до 0,2%. На данном этапе у министерства финансов нет причин для оптимизма, но министр финансов Моше Кахлон может найти утешение в том, что годовой рост цен снизился с 8% год назад до 4,4% сегодня.Арендная плата, являющаяся частью индекса потребительских цен, выросла в прошлом месяце на 0,6%. Кроме этого выросли цены на свежие овощи — 5,4%, параграф развлечений и культуры вырос на 1,8%, топливо подорожало на 3,1%, помидоры подорожали на 22,3%, куры стали дороже не 2,5%. Подешевели одежда и обувь (3,6%), связь (2,4%), бананы упали в цене на 17,2%.