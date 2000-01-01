22.09 14:12 MIGnews.com

Важная инициатива

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Прозрачность пенсионных сбережений.К сожалению, не раз наемные работники обнаруживают, что работодатель не вкладывал положенную сумму в пенсионный фонд или же вкладывал, но деньги по какой-либо причине не попали по назначению. Черновик новых указаний министерства финансов, опубликованный на прошлой неделе, ставит своей целью повысить уровень прозрачности и сделать информацию о пенсионных сбережениях более доступной. Работодатель будет обязан предоставить управляющему фондом номер мобильного телефона работника, на который и будет высылаться информация о происходящем в фонде.На сегодняшний день фонд обязан поставить работодателя и работника в известность в случае прекращения отчислений. Чтобы сделать информацию более доступной, согласно выбору работника, он сможет получить СМС, голосовое сообщение на мобильный телефон, электронную почту или уведомление по почте. Также указания, опубликованные управление финансовых рынков, говорят, что работник может обратиться к управляющему фондом с просьбой получать ежемесячный отчет об отчислениях, которые работодатель снял с его зарплаты, и суммах, которые были вложены на пенсионный счет — эта информация будет поступать в виде сообщения на мобильный телефон.В этом сообщении управляющий должен поставить работника в известность при возникновении несоответствия между отчетностью работодателя и суммой, которая была внесена в пенсионный фонд. Пенсионный фонд также будет обязан предоставить на своем сайте возможность сравнения между пенсионными отчислениями работника и вкладами в фонд.Новые указания запретят работодателям вкладывать деньги в пенсионный фонд посредством чеков. Сегодня многие работодатели передают в пенсионные фонды чеки — как через агентов, так и напрямую —при этом в пенсионных фондах утверждают, что процесс приема чеков отличается сложностью и сопровождается большим количеством ошибок, которые в результате бьют по работникам.В черновике также прописаны новые правила, касающиеся пенсионных выплат для работников, занятых в домашнем хозяйстве. Сегодня работодатель обязан переводить деньги в пенсионный фонд ежемесячно в течение семи рабочих дней со дня выплаты зарплаты или до 15 числа. Чтобы сократить расходы работодателей, принято решение позволить работодателю работника по дому переводить деньги в пенсионную кассу не ежемесячно, а раз в квартал.