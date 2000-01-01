Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Сеть Dan откроет новый отель в Тель-Авиве | Фото:22.10 18:03   MIGnews.com

Сеть Dan откроет новый отель в Тель-Авиве

После основания NYX Hotel в Тель-Авиве Fattal Hotel Management Ltd. и отеля Publica, который скоро откроется в Герцлии компанией Isrotel Ltd. (TASE: ISRO ), Dan Hotels Corp. Ltd. (TASE: DANH ) – это "настоящий прорыв", это модернизированный отель, ориентированный на молодежь.

В Dan Hotels говорят, что новый отель, LINK Hotel & Hub, предназначен для молодых людей, в том числе бизнесменов. Он будет расположен на бульваре Шауль Ха-Мелех, недалеко от музея, суда, медицинского центра "Ихилов" и офисных зданий.

Новый отель, который планируют открыть в 2018 году, будет восьмиэтажным зданием. В нем будем 94 номера. Отметим, что LINK Hotel & Hub будет построен на месте штаб-квартиры компании Amidar.

Инвестиции в новый отель составляют 40 млн шекелей ( 1 145 000 долларов).

Ожидается, что LINK Hotel & Hub улучшит атмосферу города, украсит его, обеспечит новыми рабочими местами и укрепит инфраструктуру Тель-Авива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:32
Продюсера-насильника исключают из Гильдии режиссеров
22:18
Россия, США и Китай – "грязнули" космического масштаба
22:00
В соцсетях высмеяли "грустное" фото Терезы Мэй
21:28
Теория Эйнштейна о счастье - на аукционе в Иерусалиме
21:00
Генерал ЦАХАЛа подозревается в незаконном хранении оружия
20:28
В Берлине прошла акция против расизма
19:59
В Гонконге пассажир метро столкнул уборщицу на рельсы
19:00
ЦАХАЛ: Обстрел из Сирии - не случайное попадание
18:21
В Грозный доставлены спасенные от ISIS граждане России
18:12
"Признать воровство в Шекеф палестинским террором"
17:30
Си Цзиньпин: За 30 лет Китай станет крупнейшей супердержавой
17:23
Напавшей на охранников больницы предъявлено новое обвинение
17:07
Журналист 2-го канала поздравил Нетаниягу - и стер твит
16:23
Израиль переходит на зимнее время
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus