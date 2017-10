22.10 18:03 MIGnews.com

Сеть Dan откроет новый отель в Тель-Авиве

После основания NYX Hotel в Тель-Авиве Fattal Hotel Management Ltd. и отеля Publica, который скоро откроется в Герцлии компанией Isrotel Ltd. (TASE: ISRO ), Dan Hotels Corp. Ltd. (TASE: DANH ) – это "настоящий прорыв", это модернизированный отель, ориентированный на молодежь.В Dan Hotels говорят, что новый отель, LINK Hotel & Hub, предназначен для молодых людей, в том числе бизнесменов. Он будет расположен на бульваре Шауль Ха-Мелех, недалеко от музея, суда, медицинского центра "Ихилов" и офисных зданий.Новый отель, который планируют открыть в 2018 году, будет восьмиэтажным зданием. В нем будем 94 номера. Отметим, что LINK Hotel & Hub будет построен на месте штаб-квартиры компании Amidar.Инвестиции в новый отель составляют 40 млн шекелей ( 1 145 000 долларов).Ожидается, что LINK Hotel & Hub улучшит атмосферу города, украсит его, обеспечит новыми рабочими местами и укрепит инфраструктуру Тель-Авива.