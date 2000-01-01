Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Как выбрать надежный магазин в интернете 22.10 09:48   MIGnews.com

Как выбрать надежный магазин в интернете

Совершать покупки в интернет-магазинах удобно, можно сэкономить время и деньги. В сети цены могут быть ниже, чем в традиционной рознице, а ассортимент шире. Основное отличие онлайн-магазина от реального состоит в отсутствии прямого контакта покупателя с продавцом. Менталитет человека таков, что ему такое положение дел кажется ненадежным.

Вместе с тем, достойный доверия интернет-магазин найти легко. К примеру, сайт http://domosti.ru/: о нем хорошие отзывы, данному ресурсу доверяют покупатели. Есть несколько признаков, говорящих о том, что магазин работает честно и легально.

Как распознать добросовестного продавца
Организация, которая намерена работать на рынке долго, указывает на сайте контакты и данные организации-продавца. То есть помимо телефона и адреса электронной почты там указано название юридического лица и его банковские реквизиты. Это один из самых надежных показателей того, что организация работает легально и соблюдает нормы законодательства.

В хорошем магазине работают профессионалы, которые знают все о своем товаре, разговаривают грамотно, вежливо, выполняют данные обещания. Сегодня почти все серьезные онлайн-магазины имеют не только сайты, но и аккаунты с соцсетях, где персонал также общается с покупателями. По содержанию данных диалогов также можно многое понять о торговой точке.

Телефоны, указанные на сайте, доступны в рабочее время, с продавцом можно связаться без сложностей.

О внешнем виде сайта интернет-магазина
Сегодня сделать даже самый простой сайт красивым и презентабельным несложно. Данная задача не требует больших финансовых затрат. Вместе с тем отношение владельцев интернет-магазина к внешнему виду ресурса также может сказать о многом.

Сайт должен обладать следующими качествами:

  • привлекательный внешний вид;

  • нормальная, стабильная работа: он открывается, не тормозит, все вкладки работают;

  • понятное наполнение: легко найти нужную информацию.


Если сайт магазина оставляет неприятное впечатление, лучше выбрать другой ресурс.

Отзывы в сети
Сегодня на просторах всемирной паутины можно найти отзывы практически о любой организации. Важно понимать, что наши люди гораздо охотнее пишут отрицательные отзывы, а о положительных забывают. Поэтому необходимо смотреть на соотношение положительных и отрицательных комментариев, вникнуть в суть жалоб. Многочисленные отрицательные отзывы — сигнал о том, что нужно выбирать другого продавца.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Впервые: круизы из Хайфы в Египет и Иорданию
12:15
В Германии за год завели 800 дел об исламском терроризме
12:02
Подмосковье: Израильский самолет опасно сблизился с лайнером
11:28
Бар Рафаэли родила во второй раз
11:08
Мерав Михаэли: все женщины - жертвы домогательств
10:47
Польша оставит без компенсации почти всех жертв Холокоста
10:32
Лидер Лехава Бенци Гопштейн арестован
10:05
В Киргизии погиб израильский гид
09:49
Освобождать похищенных солдат будет автор "сделки Шалита"
09:22
Араб попал камнем в голову 12-летнему еврею (видео)
08:40
Twitter заблокировал юзера за "абсолютно мерзких евреев"
08:05
К югу от Каира в засаде убиты 52 египетских полицейских
07:55
Захава Гальон сказала, когда навсегда уйдет из политики
07:38
Итальянские сепаратисты проведут референдумы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus