Как выбрать надежный магазин в интернете

Совершать покупки в интернет-магазинах удобно, можно сэкономить время и деньги. В сети цены могут быть ниже, чем в традиционной рознице, а ассортимент шире. Основное отличие онлайн-магазина от реального состоит в отсутствии прямого контакта покупателя с продавцом. Менталитет человека таков, что ему такое положение дел кажется ненадежным.
Вместе с тем, достойный доверия интернет-магазин найти легко. К примеру, сайт http://domosti.ru/: о нем хорошие отзывы, данному ресурсу доверяют покупатели. Есть несколько признаков, говорящих о том, что магазин работает честно и легально.
Как распознать добросовестного продавца
Организация, которая намерена работать на рынке долго, указывает на сайте контакты и данные организации-продавца. То есть помимо телефона и адреса электронной почты там указано название юридического лица и его банковские реквизиты. Это один из самых надежных показателей того, что организация работает легально и соблюдает нормы законодательства.
В хорошем магазине работают профессионалы, которые знают все о своем товаре, разговаривают грамотно, вежливо, выполняют данные обещания. Сегодня почти все серьезные онлайн-магазины имеют не только сайты, но и аккаунты с соцсетях, где персонал также общается с покупателями. По содержанию данных диалогов также можно многое понять о торговой точке.
Телефоны, указанные на сайте, доступны в рабочее время, с продавцом можно связаться без сложностей.
О внешнем виде сайта интернет-магазина
Сегодня сделать даже самый простой сайт красивым и презентабельным несложно. Данная задача не требует больших финансовых затрат. Вместе с тем отношение владельцев интернет-магазина к внешнему виду ресурса также может сказать о многом.
Сайт должен обладать следующими качествами:
привлекательный внешний вид;
нормальная, стабильная работа: он открывается, не тормозит, все вкладки работают;
понятное наполнение: легко найти нужную информацию.
Если сайт магазина оставляет неприятное впечатление, лучше выбрать другой ресурс.
Отзывы в сети
Сегодня на просторах всемирной паутины можно найти отзывы практически о любой организации. Важно понимать, что наши люди гораздо охотнее пишут отрицательные отзывы, а о положительных забывают. Поэтому необходимо смотреть на соотношение положительных и отрицательных комментариев, вникнуть в суть жалоб. Многочисленные отрицательные отзывы — сигнал о том, что нужно выбирать другого продавца.