22.12 23:31 MIGnews.com

Крутое пике: курс биткоина стремительно падает

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За минувшие сутки курс криптовалюты биткоин упал на 18% и опустился до чуть более 13 тыс. долларов. Такие данные предоставлены на портале CoinMarketCup.Ранее стоимость биткоина побила свой исторический максимум, достигнув отметки в 20 тыс. долларов. Таким образом, по сравнению с курсом прошлой недели, электронная валюта подешевела на 30%.По мнению экспертов, на ее курс влияют негативные прогнозы о будущем. Например, 20 декабря, соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив, быть торговой валютой. А министр финансов Японии – страны, где криптовалюта была признана легальной – назвал ее ненадежным активом.Позднее денежно-кредитное управление Сингапура предупредило о повышенных рисках для инвесторов, и призвала не вкладывать свои деньги в не разрешенную официально платежную единицу.