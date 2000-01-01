Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Крутое пике: курс биткоина стремительно падает 22.12 23:31   MIGnews.com

Крутое пике: курс биткоина стремительно падает

За минувшие сутки курс криптовалюты биткоин упал на 18% и опустился до чуть более 13 тыс. долларов. Такие данные предоставлены на портале CoinMarketCup.

Ранее стоимость биткоина побила свой исторический максимум, достигнув отметки в 20 тыс. долларов. Таким образом, по сравнению с курсом прошлой недели, электронная валюта подешевела на 30%.

По мнению экспертов, на ее курс влияют негативные прогнозы о будущем. Например, 20 декабря, соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив, быть торговой валютой. А министр финансов Японии – страны, где криптовалюта была признана легальной – назвал ее ненадежным активом.

Позднее денежно-кредитное управление Сингапура предупредило о повышенных рисках для инвесторов, и призвала не вкладывать свои деньги в не разрешенную официально платежную единицу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
14:33
Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном
13:25
Видео: панда упала с дерева, помешав другим обниматься  
12:52
КНР поддерживает создание палестинского государства
12:09
Apple специально замедляют работу старых айфонов
11:28
Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму
10:50
Индия: автобус упал с моста в реку
10:26
В Израиле задержали граждан Турции
09:32
Израильская бабушка родила 20 ребенка
08:58
Наводнение на Филиппинах, десятки погибших
07:14
Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие
06:27
Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus