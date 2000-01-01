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Пенсия по инвалидности возрастет на 70% | Фото: Thinkstock23.06 11:22   MIGnews.com

Пенсия по инвалидности возрастет на 70%

Председатель коалиции, депутат Кнессет Давид Битан, объявил на пресс-конференции, что достигнута договоренность о том, что пенсия по инвалидности возрастет до 4000 шекелей в месяц с 2,342 шекелей.

На пресс-конференции члены коалиции и оппозиции, которые заявили о приравнивании пенсии к минимальной заработной плате, добавили, что это стало началом движения в направлении этой цели.

Соглашения были достигнуты после протестов и сильного давления в последние месяцы на правительство со стороны граждан-инвалидов.

Предполагается, что план, если он будет одобрен, обойдется в 4 млрд. шекелей.

Оппозиция также приветствовала соглашение.

Депутат Кнессета Илан Гилон, один из лидеров кампании по повышению пенсий по инвалидности, сказал, что "это исторический момент, который стал справедливым для четверти миллиона людей с ограниченными возможностями в Израиле, которые до сих пор получали пенсию по бедности и теперь смогут дышать немного легче".

"Мы прошли через трудные дни, дни борьбы, надежд, разочарований и конфронтаций. Сегодня в нашей борьбе есть беспрецедентные достижения", - заявил Гилон.

На пресс-конференции присутствовала также депутат Кнессета Карин Эльхарар, которая добавила: "Политика - это, как правило, циничное место, но, несмотря на это, нам удалось добиться чего-то, на что мы можем опираться в будущем".
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