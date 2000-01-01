24.06 06:31 MIGnews.com

Евреи Беларуси не будут платить налог на помощь от “Джойнт”

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Пенсионеры Беларуси, получающие различные виды благотворительной помощи от организации “Джойнт”, не будут платить затребованный с них властями налог. Глава Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун сообщил, что благотворительная организация “урегулировала вопрос с выплатой налога”.Министерство по налогам и сборам Беларуси дало разъяснение порядка налогообложения имущества, приобретенного за счет средств иностранной безвозмездной помощи. Представители организации “Джойнт”, по утверждению властей Беларуси, официально подтвердили факт урегулирования вопроса.Депутат Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”), возглавляющая группу парламентской дружбы между Израилем и Беларусью, ранее направила обращения председателю парламентской дружбы со стороны Беларуси Попкову Александру Андреевичу, министру налогов и сборов Беларуси Наливайко Сергею Эдуардовичу и послу Беларуси в Израиле Скворцову Владимиру Николаевичу.В своих письмах Тали Плоскова отмечала, что с января текущего года пожилые люди, получавшие помощь от благотворительной организации “Джойнт”, получили письма с требованием оплатить налог за получение безвозмездных услуг. “Согласно нововведению, гуманитарная помощь и уход за стариками считаются отныне доходом этих людей и подлежат налогообложению”, - указала она.Тали Плоскова напомнила, что Беларусь перенесла все ужасы войны, и всегда с уважением относилась к пережившим Холокост и к перенесенным ими страданиям. “Поэтому у меня нет сомнения, что в отношении этих людей была допущена ошибка”, - подчеркнула депутат в своих обращениях представителям руководства Беларуси. Она попросила найти решение создавшейся ситуации и отменить положение о взимании любых налогов и сборов с тех услуг, которые пережившие Холокост пожилые граждане Беларуси получали от организации “Джойнт” на благотворительной основе.Тали Плоскова выразила удовлетворение столь скорым решением проблемы. “Я очень рада, что недоразумение разрешилось, и пожилым людям не придется отказываться от столь необходимой им помощи из-за того, что их обложили непосильным налогом”, - отметила она.