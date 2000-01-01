23.07 13:37 MIGnews.com

Тева увольняет 350 работников

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Израильский фармакологический гигант Тева объявил о начале “новой стадии реорганизации и улучшения конкурентоспособности”.Реорганизация и улучшение предусматривают увольнение 350 сотрудников на заводе в Кфар-Сабе и в Центре Тева-Тек.В заявлении Тева сообщается: “План - часть глобального процесса и его цель - усиление конкурентоспособности производственных линий в Израиле , что утвердит центральную роль Тева и в будущем”.на заводе в Кфар-Сабе работает 1600 человек. Там, среди прочих, производится наиболее популярный продукт компании - лекарство Copaxone. Тева-Тек производит исходные материалы для лекарств, и там работает 1150 человек.