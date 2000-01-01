23.07 23:36 MIGnews.com

Иран готовится к выходу США из СВПД

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Как известно, казначейство США 18 июля текущего года отношении ввело санкции в отношении 18 физических и юридических лиц по обвинению в сотрудничестве с ракетной программой Ирана.Председатель Стратегического совета по внешним связям Ирана Камал Харрази в интервью телеканалу Франс-24 в этой связи заявил: "Новые санкции США против физических лиц, иранских организаций и оказание давления на банки для отказа от сотрудничества с Ираном являются примерами нарушения ядерного соглашения между Ираном и группой 5+1".Он подчеркнул: "СВПД является красной линией для Ирана и Тегеран уже подготовился к ситуации возможного выхода США их этого соглашения".