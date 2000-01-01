23.09 19:23 MIGnews.com

Израиль ждет ограничение и подорожание газа

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Прорыв трубопровода, вызванный трещиной на буровой установке на газовом месторождении "Тамар" в 24 километрах от побережья Ашкелона, может привести к серьезному дефициту поставок природного газа по всей территории Израиля в течение предстоящей недели, сообщили в израильском министерстве энергетики."Из-за неисправности, обнаруженной во время доплановых работ по техобслуживанию на газовом месторождении "Тамар", поставки природного газа с участка полностью прекратились", - говорится в заявлении ведомтсва.В Минэнерго отметили, что никаких свидетельств загрязнения моря вследствие неисправности обнаружено не было.На экстренном заседании энергетического ведомства представители Noble Energy, которые управляют месторождением "Тамар", представили свои подсчеты, согласно которым ремонтные работы завершатся только к концу следующей недели.Из-за сбоя местные электростанции будут вынуждены использовать такие альтернативные источники топлива, как уголь и дизельное топливо, что может затруднить эксплуатацию станций на прежнем основании и, следовательно, привести к нехватке электроэнергии, сообщил портал The Marker.По данным Calcalist, использование альтернативных источников топлива также может привести к увеличению расходов на электроэнергию для частных пользователей.