23.10 05:14 MIGnews.com

Грядет грандиозное повышение эффективности экономики Израиля

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Открывая заседание правительства 22 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я решил назначить Ярона Блюма координатором по вопросам военнопленных и пропавших без вести. Его задача - объединение наших усилий по возвращению сыновей домой, и он считает её национальной задачей. Блюм был членом группы, занимавшейся освобождением Гилада Шалита, и я думаю, что он подходящая кандидатура для этой важной миссии.Перед тем, как я объявил о своём решении, я позвонил каждой из семей и сказал, что знаю, что помню их как родителей, как братьев, что помню сыновей. Наш моральный и человеческий долг - сделать всё возможное, чтобы вернуть их. Я не сомневаюсь, что Ярон внесёт свой вклад в эту работу, в эту святую миссию.Сегодня правительство утвердит программу по ускорению перехода промышленных предприятий на природный газ, что приведёт к оптимизации производственных процессов, а также уменьшит загрязнение атмосферы. Каждый завод, который согласится подключиться к газовой сети, уже знает, когда это произойдет. Я думаю, что это начало значительного повышения эффективности израильской промышленности, и что за этим последует грандиозное продолжение.Сегодня мы открываем мемориал "Шаар ха-Гай", который будет посвящён истории прорыва блокады Иерусалима и организации бесперебойной поставки грузов во время Войны за независимость. Там будут проходить образовательные, туристические и краеведческие мероприятия. Будет создан совместный руководящий комитет, который возглавит секретарь правительства. Комитет определит тематику мероприятий и обеспечит их реализацию. Это важно.Мы открываем сегодня академический учебный год. В добрый час! Желаю успехов сотням тысяч студентов и преподавателей. Мы вкладываем в эту сферу миллиарды шекелей, поскольку понимаем, что высшее образование является краеугольным камнем государства Израиль.Напомню, что не так давно речь шла о потерянном десятилетии для израильского образования. Просто с годами ВУЗы начали, я бы сказал, разваливаться. Там были не только базисные проблемы, но и бюджетные. Средства, предназначенные для поддержания, развития и процветания высшего образования в Израиле, бесследно растворились. Поэтому мы кардинально сменили курс, начав уже в предыдущих правительственных каденциях. Мы продолжаем эту масштабную работу, исходя из понимания, что это первейший инструмент для продвижения государства Израиль и израильского общества".