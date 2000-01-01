25.01 04:08 MIGnews.com

Доллар упал до трехлетнего минимума

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Курс американского доллара по отношению к остальным мировым валютам (фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару) упал до трёхлетнего минимума. Последний раз такие цифры были зафиксированы в 2014 году.В частности, в среду, 24 января, доллар от поношению к евро стал дешевле на 0,32%, к британскому фунту — на 0,68%.Согласно предоставленным данным, причина такого скачка вниз может заключаться в заявлении, с которым выступил министра финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе."Ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле", — приводит перевод слов Мнучина информационное агентство РИА Новости.Министр также отметил, что власти Соединённых Штатов не зацикливаются на факте падения курса.Что же касается официального курса доллара в отношении израильской валюте, то на сегодняшний день он составил 3,411 шекелей.