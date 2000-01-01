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Израиль заплатил Турции $20 млн. за `Мави Мармара` 24.06 09:21   MIGnews.com

Израиль заплатил Турции $20 млн. за "Мави Мармара"

Израиль в полном объеме выплатил компенсацию родственникам пассажиров турецкого судна "Мави Мармара", которое в 2010 году пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа в рамках первой "Флотилии свободы". Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил в интервью турецким СМИ министр финансов Турции Наджи Агбала.

Напомним, что жертвами столкновения в израильских водах стали 10 турецких участников "Мави Мармара". Между их семьями и будут разделены те 20 миллионов долларов, которые 9 месяцев назад согласилось выплатить правительство Биньямина Нетаниягу в рамках потепления в отношениях между двумя государствами.

"Семьям тех, кто погиб во время атаки на "Мави Мармара", выплатили компенсацию", - цитирует слова Агбала турецкая пресса.

Напомним, что после произошедшего Анкара разорвала отношения с Иерусалимом, но в июне 2016 года два государства заявили о нормализации, подписании соглашения о сближении и обменялись послами.

Однако необходимо напомнить о том факте, что во время расследования произошедшего оказалось, что пассажиры "Мави Мармара" первыми атаковали израильских солдат, открыв по ним огонь, а также, несмотря на попытки экипажа им помешать, пилили циркулярными пилами перила судна. Капитан корабля заявил о том, что его потрясло "значительное количество оружия", которое погрузили "соболезнующие палестинцам".
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