24.06 09:21 MIGnews.com

Израиль заплатил Турции $20 млн. за "Мави Мармара"

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Израиль в полном объеме выплатил компенсацию родственникам пассажиров турецкого судна "Мави Мармара", которое в 2010 году пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа в рамках первой "Флотилии свободы". Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил в интервью турецким СМИ министр финансов Турции Наджи Агбала.Напомним, что жертвами столкновения в израильских водах стали 10 турецких участников "Мави Мармара". Между их семьями и будут разделены те 20 миллионов долларов, которые 9 месяцев назад согласилось выплатить правительство Биньямина Нетаниягу в рамках потепления в отношениях между двумя государствами."Семьям тех, кто погиб во время атаки на "Мави Мармара", выплатили компенсацию", - цитирует слова Агбала турецкая пресса.Напомним, что после произошедшего Анкара разорвала отношения с Иерусалимом, но в июне 2016 года два государства заявили о нормализации, подписании соглашения о сближении и обменялись послами.Однако необходимо напомнить о том факте, что во время расследования произошедшего оказалось, что пассажиры "Мави Мармара" первыми атаковали израильских солдат, открыв по ним огонь, а также, несмотря на попытки экипажа им помешать, пилили циркулярными пилами перила судна. Капитан корабля заявил о том, что его потрясло "значительное количество оружия", которое погрузили "соболезнующие палестинцам".