25.07 05:41 MIGnews.com

American Express и Diners снижают комиссионные на 50%

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Расчеты по кредитным картам “Американ Экспресс” и “Дайнерс” станут выгоднее для их владельцев и для тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, принимающих эти карты. Благодаря банковской реформе, которую продвигает министр финансов Моше Кахлон, израильские представительства кредитных компаний “Американ Экспресс” и “Дайнерс Клаб” объявили о снижении комиссионных, взимаемых за проведение расчетов по кредитным картам, на 50%.“Снижение цен - это прямое следствие реформы банковских услуг, направленной на повышение конкурентности этого рынка, - прокомментировал это решение Моше Кахлон. - Снижение комиссионных поможет более чем 60 тысячам предприятий малого и среднего бизнеса, представляющих собой основу израильской экономики, а также поможет в нашей борьбе за снижение дороговизны жизни в Израиле”.Кроме того, генеральный директор министерства финансов Шай Баабад согласовал с контролером деятельности банков при Банке Израиля Хедвой Бар разработку новых инструкций, обязывающих финансовые учреждения, эмитирующие кредитные карты международных марок, указывать четкую и подробную стоимость каждой марки и каждого вида кредитных карт, чтобы не вводить клиентов в заблуждение.Шай Баабад отметил, что компаниям малого и среднего бизнеса до сих пор было сложнее получать выгодные для себя условия работы с международными кредитными корпорациями, чем крупным компаниям.Ранее представители малого и среднего бизнеса неоднократно утверждали, что размер комиссионных за сделки по кредитным картам “Американ Экспресс” и “Дайнерс” делает невыгодными работу с кредитками этих компаний: размер комиссионных для них, в среднем, на 50% превышал комиссионные, взимаемые с крупных фирм.