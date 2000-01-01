24.09 10:28 MIGnews.com

Драма на фондовом рынке: Шери Арисон продает банк Апоалим

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Держатель контрольного пакета акций крупнейшего израильского банка - Апоалим, Шери Арисон продает 49% акций.Покупателями станут институционные инвесторы из Северной Америки.Известно, что Арисон продает банк по цене 24,8 шекелей за акцию. Никаких других сведений о сделке на настоящий момент неизвестно.Меморандум о взаимопонимании в связи с продажей акций был подписан на прошлой неделе. Продажа зависит от одобрения регулирующих органов в Израиле и Америке.