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Драма на фондовом рынке: Шери Арисон продает банк Апоалим 24.09 10:28   MIGnews.com

Драма на фондовом рынке: Шери Арисон продает банк Апоалим

Держатель контрольного пакета акций крупнейшего израильского банка - Апоалим, Шери Арисон продает 49% акций.

Покупателями станут институционные инвесторы из Северной Америки.

Известно, что Арисон продает банк по цене 24,8 шекелей за акцию. Никаких других сведений о сделке на настоящий момент неизвестно.

Меморандум о взаимопонимании в связи с продажей акций был подписан на прошлой неделе. Продажа зависит от одобрения регулирующих органов в Израиле и Америке.
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