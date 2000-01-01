24.09 14:21 MIGnews.com

Авария на Тамар - результат глупости чиновников

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Геолог Йоси Лангоцки, человек, открывший месторождение Тамар, прокомментировал произошедшую там аварию и порожденные ею перебои с поставками газа.Лангоцки, в интервью радио 103FM заявил: “Когда шло обсуждение сделки по поставкам оффшорного газа, дебаты превратили в политическую игру. Это позволило компаниям разрабатывающим Тамар и Левиафан продолжить добычу без прокладки второго трубопровода. это - совершенно неприемлемо. Это - очень большой провал со стороны государства и всех его представителей. К моему великому сожалению, лишь Ави Габай извлек из этого выводы и подал в отставку”.Лангоцки подчеркнул: “Государство не может зависеть от одной трубы. Вся энергетика Государства Израиля завязана на один трубопровод. Это - результат глупости и безответственности. Это - индикация того, что нас ждет в будущем. Есть у нас премьер-министр, министр энергетики, министр финансов - где все они были, когда принималось это решение? 20 лет добычи и остальное на экспорт - это верх безответственности ”.Лангоцки заявил, что в случае с разработкой газовых месторождений Израиль “отказался от суверенных прав” и передал их частным компаниям.