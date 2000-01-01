24.09 01:00 MIGnews.com

Израиль планирует революцию в области медицинского каннабиса

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Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман Израиля объявили, что принимают рекомендацию специальной межминистерской комиссии разрешить экспорт медицинской марихуаны.Также рассматривается возможность позволить израильским фермерам выращивать каннабис для последующей его продажи за границу.Специалисты уверены, что в таком случае Израиль имеет все шансы стать одним из ведущих мировых экспортеров медицинского каннабиса.Канадский венчурный капиталист и предприниматель Кевин О'Лири в интервью каналу CNBC рассказал, что планирует инвестировать в рынок марихуаны. По его словам, "продажа вещества, которое недавно было легализовано в восьми штатах США, принесет огромную прибыль".То, что когда-то считалось опасным наркотиком, теперь рекламируется как чудесное лечение многих недугов.Но сотрудники правоохранительных органов опасаются, что марихуана на законном рынке может "просачиваться на улицу", что может существенно навредить несовершеннолетним.Тамир Гедо, директор компании BOL Pharma, авторизованной государством для выращивания медицинской марихуаны сказал журналистам, что у Израиля есть идеальный климат для выращивания каннабиса."Если говорить о каннабисе, мы находимся в земле обетованной, с 300 солнечных дней в году и необходимым уровнем влажности", - подчеркнул Гедо.Компания BOL Pharma – один из восьми производителей каннабиса, которые в настоящее время работают в Израиле и продают свои товары на местном рынке медицинской марихуаны. Компания построила современную фабрику по производству каннабиса наряду с большой площадью теплиц, в которых выращивают до 80 тонн вещества в год.По словам Тамира Гедо, Израиль также стал центром исследований и разработок медицинской марихуаны. Медицинский каннабис является законным в Израиле, а использование каннабиса в рекреационных целях противоречит закону. Исследования, проведенные в Израиле, демонстрируют перспективу лечения детей с тяжелым аутизмом, а также взрослых с диабетом."Мы предполагаем, что к концу года нам разрешат экспортировать каннабис", - отметил Гедо.Изменения законодательства в области лечебного каннабиса в Израиле могут произойти уже в ближайшее время.В прошлом месяце в своем официальном письме министр внутренних дел Израиля Гилад Эрдан написал, что "экономические выгоды, которые принесет экспорт каннабиса, не оправдывают вреда, который может быть нанесен путем преобразования Израиль в страну флагмана для экспорта каннабиса", сообщает новостной сайт Ynet.Исследователь наркотиков Дэвид Картрайт в своей книге "Силы привычки: наркотики и создание современного мира" написал, что нет никаких сомнений, что каннабис будет полезен для экономики. "Захватывающие вещества", он пишет, "независимо от того, являются ли они сахаром, табаком, алкоголем или наркотиками, такими как каннабис, кока и опиум, всегда подстегивали экономику, как через их продажу потребителям, которые не могут помочь себе, так и через вторичные проблемы, которые они порождают как ожирение, рак и наркомания".Какие внешние эффекты, или издержки для общества последуют после легализации каннабиса, еще предстоит увидеть. Но нет сомнений, что легализация этого вещества для медицинского использования также поможет многим людям.