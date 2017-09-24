24.09 09:31 MIGnews.com
Из-за аварии на Тамар ТЭЦ переходят на мазут и уголь
В результате серьезной аварии на месторождении Тамар практически полностью прекращена подача газа на израильские ТЭЦ.
На буровой установке в 24 км от побережья Ашкелона в трубопроводе обнаружена трещина.
Израильские ТЭЦ вынуждены переходить на мазут и уголь из-за отсутствия газа. Это, скорее всего, приведет к увеличению тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем.
Партнеры разрабатывающие Тамар издали заявление, в котором заверяют, что окружающей среде не причинен ущерб, и что поставки газа возобновятся в ближайшую неделю.
В Израильской Электрической Компании создан оперативный штаб, отслеживающий ситуацию и принимающий решения о распределении топливных ресурсов между ТЭЦ.
Орен Хелман, замдиректора Компании объяснил, что если бы в ее распоряжении не было запасов угля и сжиженного газа, многие израильтяне на праздники могли бы оказаться без электричества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии