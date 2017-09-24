24.09 09:31 MIGnews.com

Из-за аварии на Тамар ТЭЦ переходят на мазут и уголь

התקלה במאגר הגז: המשק במצב חירום, חשש מעליית מחירי החשמל. @MatanHodorov עם הפרטים >> https://t.co/IswsSYcHJJ pic.twitter.com/7VssMNY426 — חדשות 10 (@news10) September 24, 2017

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В результате серьезной аварии на месторождении Тамар практически полностью прекращена подача газа на израильские ТЭЦ.На буровой установке в 24 км от побережья Ашкелона в трубопроводе обнаружена трещина.Израильские ТЭЦ вынуждены переходить на мазут и уголь из-за отсутствия газа. Это, скорее всего, приведет к увеличению тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем.Партнеры разрабатывающие Тамар издали заявление, в котором заверяют, что окружающей среде не причинен ущерб, и что поставки газа возобновятся в ближайшую неделю.В Израильской Электрической Компании создан оперативный штаб, отслеживающий ситуацию и принимающий решения о распределении топливных ресурсов между ТЭЦ.Орен Хелман, замдиректора Компании объяснил, что если бы в ее распоряжении не было запасов угля и сжиженного газа, многие израильтяне на праздники могли бы оказаться без электричества.