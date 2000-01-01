24.10 12:20 MIGnews.com

Израиль: минимальная зарплата увеличена до 5300 шекелей

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По окончании горячих дебатов комитет Кнессета по труду и социальным вопросам одобрил увеличение минимальной зарплаты с 5000 шеклей в месяц до 5300 шекелей.Уровень минимальной зарплаты будет увеличен начиная с декабря 2017 года.Уровень минимальной зарплаты в час увеличен с 26,9 шекелей до 28,5 шекелей, уровень минимальной ежедневной зарплаты - с 231 шекеля до 245 шекелей.Увеличение минимальной зарплаты обойдется государственному бюджету в 400-500 миллионов шекелей в год.Речь идет о четвертом увеличении минимальной заработной платы, начиная с апреля 2015 года.