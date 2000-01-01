24.12 19:53 MIGnews.com

В Израиле планирует создать национальную криптовалюту

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Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения собственной криптовалюты - электронный шекель. Об этом в воскресенье, 24 декабря сообщает The Jerusalem Post.Ее введут в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", отмечает издание.Также отмечено, что электронный шекель будет эквивалентный по стоимости существующей национальной валюте.Цифровая валюта будет действовать аналогично денежным средствам — не проходя через банковскую систему, она будет немедленно переходить из рук в руки предоставлением цифрового кода к электронному кошельку граждан."Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", - пишет газета.Сообщается, что эмитентом электронного шекеля станет центральный банк Израиля.Издание отмечает, что в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" израильское министерство финансов поручит центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля.Поддерживаемая государством цифровая валюта может быть попыткой конкурировать с децентрализованными криптовалютами, такими как биткоин, передает издание.Проекты по созданию национальной криптовалюты рассматриваются не только в Израиле. К примеру, Эстония раздумывает над созданием фонда национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin).