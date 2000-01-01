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Правительство увеличит пособия по инвалидности | Фото: Thinkstock24.12 11:10   MIGnews.com

Правительство увеличит пособия по инвалидности

Правительство на утреннем заседании 24 декабря должно одобрить увеличение пособий по инвалидности уже с начала января.

Решение будет принято после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон договорились об урезании бюджетов всех министерств на 250 миллионов шекелей.

Деньги пойдут на финансирование первой стадии увеличения пособий, на которую правительство намерено потратить в 2018 году 1,4 миллиарда шекелей.
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