24.12 11:10 MIGnews.com
Правительство увеличит пособия по инвалидности
Правительство на утреннем заседании 24 декабря должно одобрить увеличение пособий по инвалидности уже с начала января.
Решение будет принято после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон договорились об урезании бюджетов всех министерств на 250 миллионов шекелей.
Деньги пойдут на финансирование первой стадии увеличения пособий, на которую правительство намерено потратить в 2018 году 1,4 миллиарда шекелей.
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