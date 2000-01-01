24.12 11:10 MIGnews.com

Правительство увеличит пособия по инвалидности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство на утреннем заседании 24 декабря должно одобрить увеличение пособий по инвалидности уже с начала января.Решение будет принято после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон договорились об урезании бюджетов всех министерств на 250 миллионов шекелей.Деньги пойдут на финансирование первой стадии увеличения пособий, на которую правительство намерено потратить в 2018 году 1,4 миллиарда шекелей.