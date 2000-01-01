Как Форекс мотивирует людей на получение прибыли

Биржевая торговля довольно часто рассматривается неискушенными пользователями как способ быстро разбогатеть. Это возможно, но высоких успехов достигают не все участники рынка. Миллионное состояние самых успешных трейдеров мира – наглядная демонстрация грамотного трейдинга, важная причина привлекательности рынка для большинства начинающих пользователей. Чтобы понять, как Форекс мотивирует людей, можно просмотреть историю успешных сделок на рынке – состояние на бирже сколотили не только люди с финансовым или экономическим образованием, но и простые трейдеры, уделившие внимание Форекс рынку как способу получения хорошего заработка.
В чем состоит привлекательность рынка
Форекс объединяет торговлю разными финансовыми инструментами – от валютных пар до контрактов на разницу. Базовая единица измерения лота – 100000 долларов. Но входить на рынок с таким депозитом необязательно – за счет кредитного плеча, предоставляемого брокером, трейдер может принимать участие в дробных (мини) лотах и получать прибыль, соизмеримую с собственным депозитом. Привлекательность Форекс рынка для среднестатистических инвесторов определяется преимуществами биржевой торговли:
Круглосуточный доступ к рынку за счет открытия нескольких сессий.
Высокая ликвидность рынка – на каждый товар есть покупатель.
Низкий барьер входа – для старта достаточно небольшого депозита.
Быстрая окупаемость инвестиционных вложений – от полугода.
Возможность удаленной работы без начальства и обязательной явки.
Рабочее место трейдер организует самостоятельно под свои запросы.
Торговать можно в удобное время, используя разные тайм-фреймы.
Высокая информационная и техническая обеспеченность рынка.
Для проведения анализа трейдер может использовать новостную и финансовую информацию, просматривать истории сделок успешных участников биржевой торговли, применять стратегии, индикаторы, графики, торговые сигналы. Программы и алгоритмы упрощают работу инвестора. Чтобы оценить, как Форекс мотивирует людей, можно открыть демо-счет на торговой платформе metatrader 4, выбрать стратегию и попробовать торговать. Успех на бирже зависит от многих составляющих, но шанс есть у каждого пользователя.
Мотивирующие факторы работы на рынке
Первоочередное значение для трейдеров имеет получение прибыли, что вполне логично – на Форекс приходят для обретения финансовой независимости. Размер прибыли зависит от навыков самого трейдера, поэтому за просадки и прибыльные сделки пользователь несет ответственность самостоятельно. Возможности Форекс рынка довольно обширны – если нет опыта торговли, можно инвестировать в ПАММ-счета и получать доходы от доверительного управления капиталом. Как Форекс мотивирует людей к торговле финансовыми инструментами:
Возможность быстрого получения прибыли при минимальных издержках.
Финансовый успех в виде растущего депозита при грамотном управлении капиталом.
Удобная система работы, которая позволяет трейдеру самостоятельно выбирать время деятельности на рынке.
Получение доходов стимулирует к накоплению прибыли и ее генерированию в новые инвестиции.
Форекс не ограничивает другую деятельность пользователя, торговля может выступать источником дополнительного или основного дохода.
Прибыль – сильная мотивация, психологическая подготовка стимулирует и настраивает на заключение выгодных сделок, увеличение депозита говорит о финансовом успехе. Но каждый начинающий инвестор должен понимать, что вложения окупаются обучением, дисциплинированной торговлей, развитием трейдера как финансиста и аналитика.