25.01 15:05 MIGnews.com

"Цифровое здравоохранение - двигатель экономики Израиля"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил на встрече с генеральным директором SAP Биллом Макдермоттом флагманский проект цифрового здравоохранения, который, как ожидается, станет новым двигателем экономического роста Израиля.Проект цифрового здравоохранения, который стартует в настоящее время, является инициативой премьер-министра.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Я хочу поговорить с вами на многие темы. Вы бывали в Израиле, и мы хотим, чтобы вы больше посещали Израиль.Конкретно сейчас мы запустили проект цифрового здравоохранения. Мы будем рады быть партнерами, это огромная возможность".Директор SAP Билл Макдермотт: "В мире нет другого правительства, которое сделало это так быстро, как ваше".