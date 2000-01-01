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`Цифровое здравоохранение - двигатель экономики Израиля` | Фото:25.01 15:05   MIGnews.com

"Цифровое здравоохранение - двигатель экономики Израиля"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил на встрече с генеральным директором SAP Биллом Макдермоттом флагманский проект цифрового здравоохранения, который, как ожидается, станет новым двигателем экономического роста Израиля.

Проект цифрового здравоохранения, который стартует в настоящее время, является инициативой премьер-министра.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Я хочу поговорить с вами на многие темы. Вы бывали в Израиле, и мы хотим, чтобы вы больше посещали Израиль.

Конкретно сейчас мы запустили проект цифрового здравоохранения. Мы будем рады быть партнерами, это огромная возможность".

Директор SAP Билл Макдермотт: "В мире нет другого правительства, которое сделало это так быстро, как ваше".
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