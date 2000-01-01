25.12 22:34 MIGnews.com

Siemens станет инвестором израильской промышленности

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Министерство экономики Израиля заключило соглашение с компанией Siemens, в рамках которого немецкий концерн инвестирует в израильскую промышленность млрд шекелей.Напомним, ранее Siemens выиграла крупный тендер на строительство 330 вагонов (примерно 60 новых поездов) для корпорации “Ракевет Исраэль” на сумму 5 миллиардов шекелей.По соглашению с Министерством экономики, значительная часть материалов и комплектующих, необходимых для исполнения этого контракта, в течение 15 лет будет приобретаться концерном у израильских производителей."Обоюдные закупки такого масштаба — это достижение, которое поможет прийти к успеху многим израильским компаниям, расширит их сферу деятельности и выведет их на международный урівень", — заявил министр экономики Эли Коэн."Благодаря подобной практике в израильскую промышленность инвестируется порядка двух млрд долларов в год, и это помогает достичь нашей цели: увеличить объем экспорта до 100 миллиардов долларов в год", - подчеркнул министр.Отметим, что компания также обязалась в течение 30 лет проводить все техническое обслуживание новых поездов, включая капитальный ремонт, в Израиле, в то время как обычно в этой сфере ремонты проводятся у производителя за рубежом. По условиям контракта, концерн обязан также закупить и передать израильским производителям соответствующие технологии.