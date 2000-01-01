97% предпринимателей Израиля хотят закрыть бизнес

Частные предприниматели и владельцы малых бизнесов чувствуют, что они находятся между молотом и наковальней - между финансовыми властями и работниками.
Опрос общественного мнения, проведенного между 50 тысячами членов “Ассоциации Бизнесменов” показал, что практически все жалуются на популистское рабочее законодательство, накладывающее тяжелое бремя на владельцев бизнеса.
В дополнение к этому малые бизнесы страдают от бюрократии и излишней регуляции. 70% бизнесов намерены сократить количество работников из-за высоких издержек.
97% владельцев бизнесов сообщили, что если бы у них был выбор, они предпочли бы закрыть бизнес и не быть предпринимателями.