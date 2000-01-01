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Администрация США расширила санкции по России | Фото: Thinkstock27.01 04:31   MIGnews.com

Администрация США расширила санкции по России

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа расширила список санкций в отношении России. Данная информация появилась в пятницу, 26 января, на сайте Министерства финансов США. Пока никаких комментариев относительно данного решение от Соединённых Штатов не поступало.

Согласно опубликованной на сайте министерства информации, в список вошли ещё 21 человек, большинство из них являются гражданами России и Украины. Также в список добавили 21 компанию.

Так, в обновлённый список вошли Валерий Абрамов, Игорь Антипов, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, Алексей Грановский, Богдан Колосов, Елена Костенко, Светлана Малахова, Павел Мальгин, Екатерина Матюшенко, Александр Мельничук, Сергей Мельничук, Наталья Никанорова, Дмитрий Овсянников, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Александр Пентя, Виктор Перевалов, Елена Радомская, Александр Тимофеев и гендиректор ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

В список юридических лиц попали Doncoaltrade, ООО "Евро-Полис", "Инстар-лоджистикс", "Газ-Альянс", внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", "Силовые машины", ООО "Угольные технологии", АО "ВАД" и ЗАО "Внешторгсервис".

Из компаний в список вошли "Калининграднефтепродукт", "Киришинефтеоргсинтез", "Киришиавтосервис", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", "Медиа-Инвест", "Ленгипронефтехим", "Сургутнефтегазбанк", совхоз "Червишевский", "Страховое общество "Сургутнефтегаз" и "Сургутмебель".

Ранее, осенью 2014 года Соединённые Штаты и Европейский Союз ввели санкции в отношений таких крупных компаний, как "Газпрома", "Газпром нефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти".
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