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Рейд налоговой в аэропорту Бен-Гурион | Фото: Thinkstock26.07 13:49   MIGnews.com

Рейд налоговой в аэропорту Бен-Гурион

Департамент бухгалтерского учета налогового управления Израиля провел рейд среди таксистов, обслуживающих международный аэропорт Бен-Гурион.

Рейд является подготовкой к более масштабной проверке таксистов в Бен-Гурион.

У всех проверенных водителей были выявлены серьезные нарушения.

Водители не регистрируют платежей, полученных от пассажиров. Один водитель заявил, что получил задаток от пассажира, но поездка не состоялась, и потому он должен вернуть ему деньги. У водителя, однако, не оказалось номера телефона пассажира. Другой сообщил, что работает “только два дня” и не успел ознакомиться со всеми правилами. Еще один сказал, что ”забыл” зарегистрировать платеж. Еще один водитель изменил показания счетчика в ходе поездки инспекторов.
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