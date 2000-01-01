26.07 13:49 MIGnews.com

Рейд налоговой в аэропорту Бен-Гурион

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Департамент бухгалтерского учета налогового управления Израиля провел рейд среди таксистов, обслуживающих международный аэропорт Бен-Гурион.Рейд является подготовкой к более масштабной проверке таксистов в Бен-Гурион.У всех проверенных водителей были выявлены серьезные нарушения.Водители не регистрируют платежей, полученных от пассажиров. Один водитель заявил, что получил задаток от пассажира, но поездка не состоялась, и потому он должен вернуть ему деньги. У водителя, однако, не оказалось номера телефона пассажира. Другой сообщил, что работает “только два дня” и не успел ознакомиться со всеми правилами. Еще один сказал, что ”забыл” зарегистрировать платеж. Еще один водитель изменил показания счетчика в ходе поездки инспекторов.