Услуги мувинговой компании – гарантия успешного переезда
Перевозка вещей на новую квартиру является очень хлопотным и трудоемким мероприятием. Оно требует не только физических усилий, но и профессиональных знаний, которые позволяют облегчить такой процесс. Услуги мувинговых компаний сегодня пользуются большой популярностью. С их помощью можно легко организовать быстрый квартирный переезд по Москве, независимо от дальности маршрута. Стабильность работы компании-перевозчика – это главный критерий выбора подрядчика. Солидные фирмы располагают большим транспортным парком, позволяющим выбрать оптимальный вариант автомобиля для погрузки вещей заказчика.
Выбор надежной мувинговой компании – основа качественного переезда квартиры
Перед тем как поручить транспортировку своего багажа, большинство заказчиков знакомятся с отзывами бывших клиентов компании. Каждый владелец новой квартиры заинтересован в доставке мебели, бытовой техники, документов в целостности. С такими задачами великолепно справляются только проверенные фирмы с хорошей репутацией. В мувинговой компании предлагается услуга, позволяющая нанять недорогих грузчиков для квартирного переезда. Профессиональная бригада быстро и качественно проводит упаковку и укладку багажа в кузов грузового автомобиля.
Для обработки мебельных предметов обычно используется гофрокартон или пузырчатая пленка. Крупногабаритные изделия предварительно разбираются и после упаковки заклеиваются скотчем. Это позволяет рационально использовать кузовное пространство автомобиля, а также значительно облегчает физическую нагрузку людей при доставке мебели в новую квартиру. При желании заказчиков профессиональные грузчики мувинговой компании помогут не только собрать предметы обстановки, но и расставить их по нужным местам. Кроме этого, они специализируются на подключении бытовой или электронной техники.
Правила оформления заявки на организацию квартирного переезда
Появление новых компьютерных технологий значительно упростило оформление заказа на предоставление мувинговых услуг. Теперь клиентам не нужно тратить время на посещения офиса компании. Чтобы заказать недорогой квартирный переезд в Москве, достаточно воспользоваться официальным сайтом фирмы-перевозчика. Дистанционное оформление заявок позволяет экономить свободное время клиентов. Все обращения рассматриваются практически моментально. Чтобы выбрать оптимальный вариант транспортного средства, по указанному заказчиком адресу предварительно выезжает замерщик. Профессиональному специалисту очень легко определить примерный объем вещей при визуальном осмотре. Оплата за услуги перевозки производится только после полного выполнения заказа.
Процедура осуществления квартирных переездов предполагает составление двухстороннего договора. По его условиям подрядчик принимает на себя полную ответственность за сохранность перевозимых вещей. Даже при малейшем повреждении мебели, бытовой техники или личных вещей заказчика, мувинговая компания полностью компенсирует материальные убытки. Постоянные клиенты компании всегда могут рассчитывать на первоочередное обслуживание и предоставление выгодных ценовых скидок. При необходимости можно заказать услугу по ответственному хранению багажа. Такое мероприятие является очень выгодным для людей, занимающихся ремонтом квартиры. Помещения, где временно хранятся вещи клиентов, оборудуются надежными видеонаблюдающими системами. Это гарантирует целостность оставленной мебели, домашней техники, ковровых или текстильных изделий.