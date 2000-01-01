26.09 00:26 MIGnews.com

Подача газа с месторождения "Тамар" возобновится

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Добыча газа на шельфовом месторождении "Тамар" завтра, 27 сентября возобновится, - сообщают в министерстве национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля.Израильские ТЭЦ остались без природного газа после того, как на трубопроводе буровой установки, работающей на месторождении Тамар в 24 километрах от берега, была обнаружена трещина.Производители электроэнергии в Израиле вынуждены тратить десятки миллионов шекелей в день на закупку альтернативных видов топлива за последнюю неделю.Из-за серьезной аварии, израильские ТЭЦ вынуждены были перейти на более дорогое и загрязняющее дизельное топливо - мазут и уголь. Это б привело к увеличению тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем.Хотя Управление коммунальных услуг (Electricity) постановило, что дополнительные расходы не будут переданы общественности.Тем не менее, значительный экономический ущерб и затраты для экономики были связаны с остановкой природного газа в течение шести дней.Оперативный штаб Израильской Электрической Компании отслеживает ситуацию и принимает решения о распределении топливных ресурсов между ТЭЦ.