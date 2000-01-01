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Подача газа с месторождения `Тамар` возобновится | Фото: AFP26.09 00:26   MIGnews.com

Подача газа с месторождения "Тамар" возобновится

Добыча газа на шельфовом месторождении "Тамар" завтра, 27 сентября возобновится, - сообщают в министерстве национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля.

Израильские ТЭЦ остались без природного газа после того, как на трубопроводе буровой установки, работающей на месторождении Тамар в 24 километрах от берега, была обнаружена трещина.

Производители электроэнергии в Израиле вынуждены тратить десятки миллионов шекелей в день на закупку альтернативных видов топлива за последнюю неделю.

Из-за серьезной аварии, израильские ТЭЦ вынуждены были перейти на более дорогое и загрязняющее дизельное топливо - мазут и уголь. Это б привело к увеличению тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем.

Хотя Управление коммунальных услуг (Electricity) постановило, что дополнительные расходы не будут переданы общественности.

Тем не менее, значительный экономический ущерб и затраты для экономики были связаны с остановкой природного газа в течение шести дней.

Оперативный штаб Израильской Электрической Компании отслеживает ситуацию и принимает решения о распределении топливных ресурсов между ТЭЦ.
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