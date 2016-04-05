Израильские фирмы и 500-миллиардный саудовский Smart City
Израильская газета Jerusalem Post сообщает о том, что израильские компании ведут переговоры с Государственным Инвестиционным Фондом Саудовской Аравии об участии в гигантском проекте Smart City. Фонд принадлежит саудовскому государству.
О начале работы над проектом Smart City сообщил наследник саудовского престола принц Мухаммед бин Салман. Речь идет туристической зоне на побережье Красного моря, общей площадью 26 тысяч квадратных километров. Принц Мухаммед рассказал о создании совместной экономической зоны между Иорданией и Египтом - не упомянув страну, расположенную между ними. Smart City будет строиться всего в нескольких километрах от израильского курорта Эйлат.
Зона будет расположена вдоль побережья Красного моря и залива Акба, в непосредственной близости от грузовых терминалов Суэцкого канала.
Другое название проекта - NEOM (от нео и “мустакбаль” - будущее на арабском), Smart City предусматривает создание кластеров компаний хай-тека в таких сферах, как солнечная энергетика, опреснение воды, биотехнологии, роботика, продовольственные технологии. Во всех этих отраслях израильские старт-апы занимают ведущие позиции.
По информации Jerusalem Post, из-за деликатности вопроса израильские компании не делают публичных заявлений о переговорах с саудовским инвестиционным фондом, в активах которого - 230 миллиардов долларов. Источник газете в одном из израильских совместных предприятий заявил: “Сауды не готовы формально сотрудничать с израильтянами, но когда частный сектор создает совместное предприятие, становится гораздо проще развивать сотрудничество в таких областях, как вода, энергия, агротехнологии и обработка продуктов. Это именно то, что намерен развивать саудовский принц в Smart City”.
Газета утверждает, что ее сотрудники видели корреспонденцию между арабскими дипломатами и израильскими компаниями , подтверждающую факт текущих экономических переговоров, а также то, что несколько израильских компаний поставляют средства кибербезопасности саудовским государственным структурам.
Бывший депутат Кнессета от Аводы Эрель Марголит, основатель венчурного фонда, сообщил: “То, что не понимают политики - так это то, что вещи не происходят там, где нет новых возможностей для бизнеса. Идет много обсуждений с арабскими бизнесменами и политиками. Это очень частные и негромкие дискуссии. Тот факт, что принц призывает к кооперации на региональном уровне… дает израильтянам возможность говорить о региональном сотрудничестве через концепцию инноваций”.
Марголит также рассказал о предлагаемых совместных инфраструктурных проектах, в которых будут участвовать Израиль, Иордания, Египет и Саудовская Аравия. В частности, предлагается построить аэропорт с четырьмя терминалами, который позволит пассажирам путешествовать в каждую из этих стран. Этот проект не начнут осуществлять до достижения соглашения с палестинцами подчеркнул Марголит.
Принц Мухаммед бин Салман дал большое интервью газете Guardian, в котором сообщил не только о проекте Smart City, но и о грядущих революционных изменениях в жизни королевства.
Принц Мухаммед сообщил: “Мы - страна Большой Двадцатки. Мы - одна из крупнейших экономик мира. Мы - в центре трех континентов. Изменение Саудовской Аравии к лучшему означает изменение к лучшему для региона, изменение к лучшему для всего мира. Мы пытаемся это сделать. И нам нужна помощь от всех”.
Принц добавил: “То, что случилось в последние 30 лет - это не Саудовская Аравия. То, что случилось в последние 30 лет - это не Ближний Восток. После иранской революции 1979 года люди пыталась копировать иранскую модель в разных странах, в том числе и в Саудовской Аравии. Мы не знали, как с этим справиться. И проблема распространилась на весь мир. Теперь настало время от нее избавится”.
Весной 1979 была создана исламская республика Иран . В марте 1979 был подписан кэмп-дэвидский мирный договор. Одним из непредвиденных следствий стало то, что традиционалисты и исламисты получили в свои руки новое оружие делегитимации самого мощного светского режима Ближнего Востока, который теперь можно было обвинить в сговоре с сионистским шайтаном. Новый, 1400 год по исламскому календарю ознаменовало восстание крайних исламистов в Саудовской Аравии и осада Великой Мечети в Мекке. Вся мощь саудовского Франкенштейна, распухшего на нефтедолларах, не смогла справиться с несколькими сотнями фанатиков, захвативших главную святыню ислама, провозгласивших наступление новой эры, пришествие Махди и проклявших королевский режим. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Конец Света – 1979. Гримаса саудовского ефрейтора".