26.10 13:01 MIGnews.com

Hewlett-Packard и Motorolа - в чёрном списке ООН

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За последние несколько недель около 130 израильских компаний и ещё 60 международных получили письма от нынешнего Верховного комиссара ООН по правам человека, принца Иордании Зейда бен Раада Аль-Хусейна с предупреждением о том, что они "занесены в чёнрый список" за "деятельность вопреки международному праву и решениям ООН", пишет Arutz Sheva.Согласно информации, предоставленной в израильских СМИ, в данный список вошли известные израильские компании, которые охватывают различные сектора – от продуктов питания до всевозможных услуг, фармацевтических препаратов и высоких технологий. Однако все эти компании имеют одну общую черту – они действуют на территории Иудеи и Самарии и восточного Иерусалима.СМИ сообщают также о том, что компании рассматривают возможность возбуждения судебного иска против Верховного комиссара под предлогом того, что чёрный список политически мотивирован, однако в других "зонах конфликта" по всему миру таких списков никто не составляет.Стоит отдельно отметить, что в список вошли такие гиганты, как Hewlett-Packard, Motorolа, косметические средства Ahava и многие другие влиятельные бренды.