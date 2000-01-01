26.10 16:10 MIGnews.com

Одобрен план застройки старой автобусной станции Тель-Авива

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Комитет по планированию муниципалитета Тель-Авива одобрил проект реновации и застройки запущенной территории в районе старой автобусной станции Тель-Авива.Район между улицами Менахем Бегин, Хагдуд Хаиври, Йоэль Моше Саламон и Ханегев давно пользуется дурной репутацией и чиатется рассадником наркомании, проституции и преступности.План предусматривает строительство новых жилых домов на 1160 квартир общей площадью 13 тысяч квадратных метров, офисных помещения общей площадью 13 тысяч квадратных метров и создание парков общей площадью четыре акра.В данном районе построят новые здания - от 11-этажек на Хагдуд ХаИври до 35-этажных башен на Менахем Бегин.Шефи Паз, активистка борьбы с нелегальными африканскими мигрантами в южном Тлье-Авиве говорит: “Они не решают проблему Неве Шаанан. Они просто забирают часть квартала и аннексируют его к Бульвару Ротшильд. До тех пор пока проблема наркомании, проституции и нелегальных мигрантов не будет решена, это будет просто комплексом закрытых охраняемых объектов”.