26.10 15:48 MIGnews.com

Минтранс Израиля ввёл новые "студенческие" маршруты

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На этой неделе начался новый академический учебный год. В рамках улучшения работы транспортных линий, связывающих ВУЗы с населенными пунктами страны, Минтранс Израиля ввел новые автобусные маршруты.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что улучшение работы общественного транспорта по всей стране, и в частности "студенческих" автобусных линий, является одним из центральных направлений деятельности ведомства. "Мы продолжим развивать систему общественного транспорта, и надеемся, что всё больше студентов будут пользоваться этой удобной, быстрой и дешевой транспортной альтернативой", - заявил министр.Управление общественного транспорта совместно с Объединением студентов Израиля изучили транспортные потребности студентов. Опираясь на данные опросов, проведенных среди учащихся ВУЗов, улучшена работа автобусных линий, которыми чаще всего пользуются студенты. Также введено 14 новых маршрутов, пункты назначения которых – университеты и колледжи страны.Так, в Иерусалиме усилена работа автобусного маршрута № 152 (проходит через Мевасерет-Цион и "кампус" Еврейского университета (Хар ха-Цофим)). Введены новые маршруты: № 478 (проезжает через Маале-Михмас и Ариэльский университет в Самарии), № 44 (проходит через населенные пункты Гуш-Эциона и колледж "Герцог" в поселении Алон Швут). Кроме того, усилена работа маршрутов № 371 и 372 (проезжает через Иерусалим и колледж "Герцог" в Алон Швуте).В Хайфе начали работу три новых автобусных линии. Это маршруты в "Технион", колледж "Гордон" и Хайфский университет - № 216, 217 и 225. Также улучшена работа маршрутов № 1 и 224. В декабре этого года планируется ввести новую автобусную линию (№ 145), которая свяжет хайфские пригороды (Крайот) и Хайфский университет. Новые линии дополняют четыре маршрута № 137, 237, 144 и 224, которые были введены в Хайфе в прошлом году, и пользуются повышенным спросом.Кроме того, стало более интенсивным движение общественного транспорта в колледж "Тель - Хай" (Кирьят –Шмона). Недавно начали работу две новых линии: № 178 и 179. Наряду с этим улучшены маршруты автобусов № 24, 30, 32, 34, 35, 36. В ближайшее время будет увеличена частота курсирования автобуса № 20.Введено три новых прямых маршрута, прибывающих из населенных пунктов регионального совета Юг Хевронского нагорья в университет имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве - № 250, 252 и 253. Добавлен новый "студенческий" маршрут в северном Негеве - № 589 (колледж "Сапир" в Сдероте - Тель-Шева), как дополнение к автобусному маршруту № 343, следующему из Беэр-Шевы.Появился новый маршрут № 689, который соединяет колледж "Ахва" около Кирьят-Малахи с поселком Арара (Северный Негев). Для студентов колледжа "Кей" в Беэр-Шеве улучшена работа маршрута № 49 из Димоны. Введен также новый маршрут № 17 от железнодорожной станции Нетивота к колледжу "Хемдат ха-Даром".Внедрение новых маршрутов и улучшение работы существующих проведено в соответствии с расписанием занятий в ВУЗах.