Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Тель-Авив: Торговле в субботу быть? | Фото: Thinkstock26.10 09:48   MIGnews.com

Тель-Авив: Торговле в субботу быть?

В четверг, 26 октября, вероятнее всего, в Верховном суде окончится долгая сага о торговле в субботу, пишет The Jerusalem Post.

Уже более десяти лет Ассоциация торговцев и независимых владельцев бизнеса борется, продвигая кампанию по принуждению крупных торговых сетей закрываться по субботам, так как тот факт, что они остаются открытыми противоречит закону и предоставляет поле для недобросовестной конкуренции с магазинами, чьи владельцы остаются преданными букве закона.

В 2013 году суд вынес решение в пользу ходатайства Ассоциации, которая была основана на запретах в муниципальном праве Тель-Авива, однако уже в 2014 году 165 продовольственных магазинов по всему городу получили разрешение работать в Шаббат.

Председатель Ассоциации торговцев и независимых предпринимателей Яир Корах также высказал своё мнение по данному вопросу.

"Они крадут доход у продуктовых магазинов, соблюдающих закон", - отметил он, говоря о Законе о часах работы и отдыха, который запрещает работодателю требовать, чтобы работники трудились по субботам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:45
В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля
10:32
Тель-Авив: драма на улице Хашмонаим
10:07
Министры проголосуют за расширение Иерусалима
10:05
Аэропорт Бен-Гурион: гигантские очереди на въезде в Израиль  
09:35
Количество погибших от взрыва в Киеве удвоилось
09:02
Петах-Тиква: автобус задавил пешехода
08:47
Коста-Рика депортирует в Израиль убийцу репатриантки
08:27
США не хочет войны с КНДР, но не исключает такой возможности
08:23
Представитель ООН посетит Иран
07:51
Иракские силы наступают на позиции курдов недалеко от Мосула
07:38
У здания украинского телеканала Эспрессо прогремел взрыв
07:10
Машина сбила электровелосипед, ехавшая на нем девушка умерла
07:05
Конгресс ввел санкции против "Хизбаллы"
06:53
Депутаты НДИ спасли от депортации детей репатриантки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus