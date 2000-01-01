26.10 09:48 MIGnews.com

Тель-Авив: Торговле в субботу быть?

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В четверг, 26 октября, вероятнее всего, в Верховном суде окончится долгая сага о торговле в субботу, пишет The Jerusalem Post.Уже более десяти лет Ассоциация торговцев и независимых владельцев бизнеса борется, продвигая кампанию по принуждению крупных торговых сетей закрываться по субботам, так как тот факт, что они остаются открытыми противоречит закону и предоставляет поле для недобросовестной конкуренции с магазинами, чьи владельцы остаются преданными букве закона.В 2013 году суд вынес решение в пользу ходатайства Ассоциации, которая была основана на запретах в муниципальном праве Тель-Авива, однако уже в 2014 году 165 продовольственных магазинов по всему городу получили разрешение работать в Шаббат.Председатель Ассоциации торговцев и независимых предпринимателей Яир Корах также высказал своё мнение по данному вопросу."Они крадут доход у продуктовых магазинов, соблюдающих закон", - отметил он, говоря о Законе о часах работы и отдыха, который запрещает работодателю требовать, чтобы работники трудились по субботам.