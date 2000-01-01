26.12 11:42 MIGnews.com

Израиль: Забастовку учителей отменят распоряжением суда

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Министерство образования Израиля обратилось в суд с требованием запретить забастовку детских садов и школ завтра, 27 декабря.Причиной является конфликт с министерством образования по поводу того, как учителям зачитываются пропущенные по болезни дни. Профсоюз учителей утверждает, что за каждый день по больничному засчитывается как 1,4 дня.Бастовать будут детские сады, начальная и средняя школа. Секретарь профсоюза учителей Яффа Бен Давид заявила: “Это не укладывается в голове, что учителя платят за день болезни больше, чем любая другая категория работников. Этот феномен следует остановить немедленно. В противном случае мы пойдем на эскалацию”.Министерство образования указывает на то, что профсоюз учителей подписал соглашение о недопущении срывов учебного процесса до 2019 года.Предполагается, что суд пойдет навстречу министерству образования.