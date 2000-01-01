27.06 13:02 MIGnews.com

Нетаниягу увеличит пенсии инвалидам до 4 тысяч шекелей

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о своем плане пенсионной реформы для инвалидов.С января будущего года пенсии по инвалидности будут увеличены до 4 тысяч шекелей в месяц. Данное повышение распространяется только на тяжелых инвалидов.Общая сумма расходов бюджета на помощь инвалидам будет увеличена на 4 миллиарда шекелей в ближайшие 4 года. Программа увеличения пособий различным категориям инвалидов будет координировать министром финансов Моше Кахлоном и министром социальной защиты Хаимом Кацем.Также принято решение о том, что пособия по инвалидности будут привязаны к минимальной зарплате - но не установлено, когда.В дополнение к этому, зарплаты не будут вычитаться из пособий по инвалидности - в случае, если зарплата инвалида не превышает 4200 шекелей в месяц. Эта мера направлена на поощрения участия инвалидов в трудовой жизни.