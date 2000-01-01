27.06 10:51 MIGnews.com

Увольнение 250 соцработников заморожено на 3 недели

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В понедельник, 26 июня, было созвано срочное заседание парламентской комиссии по вопросам занятости, социального обеспечения и здравоохранения, на котором обсуждалось планируемое увольнение 250 социальных работников и сиделок, работавших с пожилыми людьми. В заседании приняли участие представители министерства финансов, министерства социального обеспечения, Института национального страхования (“Битуах Леуми”), представители Центра местной власти, депутаты Кнессета. Председателем заседания была вице-спикер Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”).В ходе обсуждения вскрылось множество фактов: в частности, подписанное десятилетия назад соглашение о финансировании “Битуах Леуми” деятельности социальных работников, занятых в сфере ухода за престарелыми, несколько лет назад перестало выполняться. Муниципалитеты и местные советы на определенный период времени сумели перевести соцработников на собственное финансирование, но были вынуждены прекратить его за недостатком средств.“Недопустимо, чтобы министерство социального обеспечения продолжило прятаться за соглашением, подписанным 30 лет назад с “Институтом национального страхования” о частичном финансировании соцработников, работающих с пожилыми людьми, а “Битуах Леуми”, в свою очередь, продолжил умничать и отказываться это делать, - заявил в ходе заседания генеральный директор Центра местной власти Шломо Долберг. - Министерство социального обеспечения даже не пытается повлиять на “Битуах Леуми”, и вместе с тем, не берет финансирование на себя, полностью самоустранившись от проблемы.Генеральный директор министерства труда и социального обеспечения Авигдор Каплан, в свою очередь, обвинил министерство финансов, которое, по его словам, не поддается на уговоры и не выделяет дополнительных средств на уход за пожилыми людьми. “Битуах Леуми” согласился выделять Центру местной власти на 25% больше средств для социальных работников, навещающих стариков”, - подчеркнул он.Представитель министерства финансов Йогев Гордос, координирующий распределение социальных бюджетов в Минфине, подчеркнул, что суть конфликта не в деньгах, а в принципах выполнения работы. Это заявление возмутило председателя Ассоциации социальных работников Ципору Двик: “Мы должны помогать старикам, а вместо этого мы делаем тысячи вещей, на нас постоянно навешивают все новые и новые обязанности. Добавьте нам ставки! Будут ставки - будет работа”.Депутат Тали Плоскова процитировала одну из статей о конфликте, где приводились слова пожилого человека: “Он сказал, что в Кнессете заседают 120 депутатов, и ни один из них не понимает, что такое старость”. “Я хочу ответить этому человеку, - отметила Плоскова. - Мы с вами, мы на вашей стороне, и я убеждена: мы найдем решение, не ущемляя ничьих прав. Мы не только решим проблему с теми ставками, о которых идет речь, мы добьемся выделения дополнительных ставок для социальных работников, обслуживающих пожилых людей. И я лично буду добиваться этого, как председатель комиссии по статусу пожилого человека”.Тали Плоскова взяла обязательство со всех задействованных сторон: в течение трех недель решение об увольнении социальных работников будет заморожено, а представители всех связанных с конфликтом министерств и ведомств проведут интенсивные переговоры и найдут решение. “Все мы понимаем: социальные работники уволены не будут, - подчеркнула она. - Все задействованные стороны заинтересованы решить проблему. Мы не позволим нанести ущерб пожилым людям, в этом солидарны представители всех парламентских фракций”. Тали Плоскова сообщила, что назначит новое заседание по данному вопросу, как только получит предложения о возможном компромиссе от представителей Минфина, министерства социального обеспечения, “Битуах Леуми”, Центра местной власти и других.