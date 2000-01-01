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Оплата за “милуим” для `частников` вырастет на 25% | Фото: Israel Defense Forces/Flickr27.06 19:56   MIGnews.com

Оплата за “милуим” для "частников" вырастет на 25%

Парламентская комиссия по вопросам занятости, здравоохранения и социального обеспечения утвердила во вторник, 27 июня, соглашение между Институтом национального страхования (“Битуах Леуми”), министерством обороны и ЦАХАЛом о повышении оплаты за резервистскую службу для частных предпринимателей на 25%. В настоящее время участие в резервистских сборах для “ацмаим” оплачивается из расчета средней зарплаты за 3 месяца, предшествовавшие уходу на “милуим”.

В соглашении также указано, что оплата за день резервистских сборов для независимых предпринимателей будет не менее 196 шекелей, но не более 1.441 шекеля. Выплаты в увеличенном размере будут перечислены ретроактивно с 1 января 2016 года. Соглашение будет действовать в течение 10 лет, его стоимость для бюджета - 17 миллионов шекелей в год.

Председатель комиссии Эли Алалуф (“Кулану”) назвал утвержденное сегодня соглашение замечательным достижением.

“Это еще один шаг по реальному улучшению положения частных предпринимателей, проходящих резервистскую службу, - отметил он. - Поддержка частных предпринимателей крайне важна для экономики страны”.

Депутат Йоав Киш (“Ликуд”), один из инициаторов соглашения, подчеркнул, что основная цель договоренности - помочь наиболее слабым “ацмаим”, и это верный и справедливый подход.

Глава ассоциации союзов частных предпринимателей Израиля Рои Коэн заявил: “Речь идет о смене подхода к “ацмаим”, и я благодарен председателю комиссии Эли Алалуфу за его настойчивость и непреклонность, с которыми он продвигал наш вопрос. Это прекрасно, что кто-то подумал о частных предпринимателях, оставляющих свой бизнес на продолжительный срок ради резервистской службы в армии”.

Представитель группы резервистов-”ацмаим” Йоханан Каплинков рассказал, что многие его знакомые разорились и влезли в долги из-за резервистских сборов.

“Людям приходилось брать освобождение от “милуима”, чтобы спасти свой бизнес и прокормить своих детей. Сегодняшним соглашением государство демонстрирует нам, что наш вклад признан им не только на словах, но и на деле”.
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