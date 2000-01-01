Минфин: как сделать рынок аренды выгодным и цивилизованным?
Министерство финансов обращается к консалтинговым организациям, строительным, эксплуатационным и страховым компаниям с просьбой прислать предложения о возможных стимулах и поощрениях для частных инвесторов, сдающих жилье внаем, которые помогут перевести большее количество арендуемых квартир в систему долговременного съема.
Речь идет о новой фазе работы целевой группы под руководством заместителя главного аудитора Минфина Яли Ротенберга и при участии специалистов из отдела распределения бюджетов, Управления ценных бумаг и Национального совета по экономике. Целевая группа должна представить правительству программу поощрения инвесторов, которые будут сдавать принадлежащие им квартиры на срок 5 лет и более.
Министерство финансов рассматривает также механизмы, которые будут предоставлять инвесторам, по меньшей мере, одну из следующих услуг: управление недвижимостью, поддержка контактов со съемщиками, эксплуатационные услуги, страхование недвижимости, а также финансовые услуги, включая гарантию своевременных платежей. Компании, которые могут оказывать подобные услуги, должны представить информацию о своей сфере деятельности, опыте и перечень оказываемых услуг.
Информация о тендере представлена на сайте отдела главного аудитора Минфина.
Долговременный съем - одна из альтернатив покупке собственного жилья для людей, которым важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, но которые при этом пока не имеют достаточных средств на ипотеку. Минфин создает рынок жилья на долговременный съем в новых домах, строящихся в рамках проекта “Дира Леаскир”, и параллельно с этим расширяет действие проекта на мелких инвесторов.
По данным Центрального статистического бюро, по состоянию на 2015 год 67,6% семей в Израиле проживали в собственном жилье, 23% - в съемном, 9,4% семей использовали другие схемы. Всего на съеме в отчетный период проживали 554 тысячи семей. При этом 90% договоров подписывается сроком на один год, хотя лишь 28% семей живут в съемной квартире в течение одного года. 19% семей живут на съеме два года, 21% - 3-4 года, 11% семей снимают одну и ту же квартиру 5-6 лет, 9% семей живут в арендованной квартире 5-6 лет. 12% семей живут в одной квартире 10 лет и более.