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Европейский суд обязал Церковь платить налоги с госдотаций | Фото: Thinkstock28.06 04:19   MIGnews.com

Европейский суд обязал Церковь платить налоги с госдотаций

Европейский суд постановил, что, несмотря на отделение от государства, Церковь обязана платить налоги с денег, полученных от властей.

Как сообщает Politico, поводом для судебного разбирательства послужила испанская католическая школа. Здание школы было построено на 24 тысячи евро, выделенных государством, однако религиозная организация впоследствии отказалась выплатить НДС за выполненные работы.

Испанский суд не смог самостоятельно решить вопрос, должна ли в этом случае Церковь быть освобождена от уплаты налогов, и передал дело в Европейский суд.

По мнению суда ЕС, так как оплата работы сотрудников школы производится не только из пожертвований верующих и родителей учащихся, но и из госбюджета, соответственно, учебное заведение не имеет строго религиозного назначения, а значит, должно уплачивать налог с субсидий властей.
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