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Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире | Фото: Steve Jurvetson/Flickr28.07 02:26   MIGnews.com

Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире

Основатель интернет-компании Amazon.com американский миллиардер Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире, обогнав Билла Гейтса.

Выйти на первое место Безосу помог курс акций Amazon, выросший на 1,6% после открытия торгов в четверг. Благодаря этому его состояние увеличилось на 1,4 миллиарда долларов и достигло отметки в 90,6 миллиарда, пишет Forbes.

Таким образом, 53-летний бизнесмен стал на 500 миллионов долларов богаче основателя Microsoft Билла Гейтса. В последний раз тот уступал место богатейшего человека в мире около года назад, когда его всего на два дня опередил испанский предприниматель Амансио Ортега, напоминает Forbes.
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