27.09 14:32 MIGnews.com

Поставки газа с месторождения Тамар возобновлены

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После шестидневного перерыва возобновлены поставки природного газа с месторождения Тамар Израильской Электрической Компании и частным производителям электричества.Количество подаваемого газа постепенно увеличивалось на протяжении последних 24 часов, пока не достигло максимального уровня.В прошлый вторник в момент начала плановых ремонтных работ была обнаружена трещина на одной из труб на буровой установке, из-за чего пришлось приостановить подачу газу и полностью закрыть платформу. Деталь с трещиной была немедленно произведена в Техасе, спешно доставлена в Израиль и установлена на платформе.Израильская Электрическая Компания заявила, что авария не отразится на ценах на электроэнергию для потребителей. В то же время, Компания может потребовать от партнеров разрабатывающих месторождение, компенсацию за невыполнение обязательств по поставкам газа.