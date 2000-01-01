Поставки газа с месторождения Тамар возобновлены

После шестидневного перерыва возобновлены поставки природного газа с месторождения Тамар Израильской Электрической Компании и частным производителям электричества.
Количество подаваемого газа постепенно увеличивалось на протяжении последних 24 часов, пока не достигло максимального уровня.
В прошлый вторник в момент начала плановых ремонтных работ была обнаружена трещина на одной из труб на буровой установке, из-за чего пришлось приостановить подачу газу и полностью закрыть платформу. Деталь с трещиной была немедленно произведена в Техасе, спешно доставлена в Израиль и установлена на платформе.
Израильская Электрическая Компания заявила, что авария не отразится на ценах на электроэнергию для потребителей. В то же время, Компания может потребовать от партнеров разрабатывающих месторождение, компенсацию за невыполнение обязательств по поставкам газа.