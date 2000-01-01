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Siemens выиграла тендер на поставку 330 вагонов в Израиль | Фото: AFP27.09 00:27   MIGnews.com

Siemens выиграла тендер на поставку 330 вагонов в Израиль

Немецкий концерн Siemens выиграл тендер "Ракевет Исраэль" на поставку и техническое обслуживание 330 электровагонов (EMU).

Известно, что во второй круг конкурса вышли Siemens (Германия) и Alstom (Франция). Всего заявки на участие в первом туре тендера подали 6 компаний.

Объем тендера около 3 млрд. шекелей. Он является частью большого проекта по электрификации израильских железных дорог, в рамках которого локомотивы переводятся с дизельного топлива на электричество. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд. шекелей.

Израильские железные дороги намерены приобрести 60 составов EMU, в общей сложности на 33 тысячи мест. Это двухэтажные самоходные вагоны, каждый из которых способен двигаться самостоятельно, не нуждаясь в локомотиве. В каждом составе будет от 4 до 6 вагонов.

После того, как вагоны будут поставлены в Израиль, общий парк "Ракевет Исраэль", который сегодня составляет 520 вагонов, увеличится сразу примерно на треть. Первые вагоны Израиль получит в конце 2019 года, и они сразу будут задействованы на новой ветке Тель-Авив — Иерусалим, которую планируют открыть в 2018 году.

Новые железнодорожные вагоны Siemens в совокупности обеспечят около 1700 пассажирских мест и увеличат запас железнодорожных вагонов израильской железной дороги на 37%.
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