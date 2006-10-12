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Контрагенты, однодневки и необоснованная налоговая выгода 27.09 15:41   MIGnews.com

Контрагенты, однодневки и необоснованная налоговая выгода

Термин был введен Постановлением Высшего Арбитражного Суда No53 от 12.10.2006 года. Позднее Высший Арбитражный Суд соединился с Верховным Судом.
«Необоснованная налоговая выгода» — это налоговая выгода, полученная предпринимателем недобросовестно и умышленно (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 No 53). Она имеет место в тех случаях, когда:

• Учтенные операции не соответствуют их действительному экономическому смыслу или не осуществляются в соответствии рациональными экономическими причинами.
• Налоговая выгода получена вне связи с реальной экономической или предпринимательской деятельностью. То есть, для других целей, отличных от этого официального бизнеса налогоплательщика.

Предприниматель XXI века — это человек, хорошо разбирающийся в сложных налоговых понятиях. Он стремится приумножить свою выгоду всеми доступными средствами, следит за последними новостями и занимается самообразованием. После очередного семинара предприниматель вряд ли побежит открывать новую производственную линию. Скорее найдет массу аргументов в пользу необходимости привлечения нового контрагента. А правильно ли это?
Контрагент — это лицо, организация или учреждение. Все стороны сделки связаны договором и общими обязательствами в области гражданско-правовых отношений. Например, контрагентом может быть подрядчик.

Первое в списке, на что обратит внимание инспекция — контрагенты. Даже не налоговые льготы, возвращение НДС или взаимозависимость лиц. На что обратить внимание во взаимодействии с контрагентами? Это дело тонкое, и предприниматель, заключающий договор, должен в первую очередь грамотно проанализировать ситуацию. Важно всегда проверять контрагентов и проявлять должную осмотрительность. Как говорилось ранее, некоторые недобросовестные компании могут работать три дня и потом исчезать. А краснеть придется предпринимателю, даже добросовестному.

Таким образом, контрагенты — это неплохо. Они помогают реализовывать идеи, продвигать бизнес и плодотворно сотрудничать. Однако следует быть внимательным и проверять контрагентов.

Новыми поправками в кодексе налоговая говорит о том, что компания должна проявлять должную осмотрительность. Ведь если компания, с которой ведется сотрудничество, — однодневка и она закрылась, то предприниматель может потерять свои сбережения. Но хуже того, у налоговой будут «неприятные» вопросы при проверке и даже штрафы, которые проредят кошелек современного предпринимателя.
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