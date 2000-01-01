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Достигнуто соглашение по реформированию рынка электроэнергии | Фото:28.12 05:44   MIGnews.com

Достигнуто соглашение по реформированию рынка электроэнергии

Правительство Израиля, Всеизраильская федерация профсоюзов и руководство компании "Хеврат Хашмаль" пришли к соглашению по пунктам реформы в области энергетики.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает Times of Israel.

В рамках соглашения, рассчитанного на 8 лет, "Хеврат Хашмаль" продаст пять старых электростанций ("Эшколь", "Рамат Ховав", "Ридинг", "Алон Тавор" и два блока "Хагит") совокупной мощностью 4.000 мегаватт, а также передаст государству свободные участки на объектах в Ашдоде и Ашкелоне.

Все оставшиеся на балансе "Хеврат Хашмаль" станции трансформируют в две новые государственные компании: одна будет производить электричество, используя мощности на угле, вторая - на газе. В дальнейшем не исключена приватизация этих компаний.

За "Хеврат Хашмаль", согласно договору, останется монополия на доставку и распределение электроэнергии.

В течение 8 лет 2800 сотрудников "Хеврат Хашмаль" уволят, им будет положена 120-процентная компенсация и прибавка к пенсии в размере 1250 шекелей.

Кроме того, постоянные работники получат одноразовую премию в размере 30 тысяч шекелей, а временные – в размере 10 тысяч шекелей.

Окончательный договор должен быть подписан сторонами в течение 45 дней, отмечает издание.

Предполагается, что достигнутое после 21-летних переговоров соглашение положит конец монополии компании и приведет к полной реорганизации электрического хозяйства в стране, появлению на рынке частных игроков.
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