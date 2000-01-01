28.12 04:31 MIGnews.com

За 2017 год богатейшие люди мира заработали триллион

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За 2017 год общее состояние 500 богатейших людей планеты увеличилось почти на триллион долларов. Таким образом, на сегодняшний день сумма составляет 5,3 триллиона. Такая информация была в среду, 27 декабря, предоставлена СМИ со ссылкой на собственный рейтинг миллиардеров.Наиболее ощутимо увеличилось состояние Джеффа Безоса, который занимает в списке ТОП-500 первое место и является владельцем Amazon. Его состояние увеличилось на 34 миллиарда долларов. Безос в этом году занял первое место в рейтинге, сместив основателя Microsoft Билла Гейтса.Отметим также, что согласно предоставленным данным, доходы в 2017 году у миллиардеров увеличились в четыре раза в сравнении с 2016 годом.Если рассматривать общий показатель, то в среднем они зарабатывали по 2,7 миллиарда долларов в день.Согласно данным Institute for Policy Studies, котрые были обнародованы в ноябре 2017 года, общее состояние трёх самых богатых людей мира - Безоса, Гейтса и инвестора Уоррена Баффета — больше, чем общее состояние беднейшей половины населения США, то есть 160 миллионов человек.