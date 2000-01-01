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Дороговизна жизни в Израиле - одна из самых высоких в OECD 27.12 07:46   MIGnews.com

Дороговизна жизни в Израиле - одна из самых высоких в OECD

10-й канал израильского ТВ сообщает о публикации Доклада Тауба, посвященного социально-экономическому положению в Израиле в 2017 году.

Доклад подготовлен профессором Ави Вайсом из Университета Бар-Илан.

Статистические данные свидетельствуют о том, что рост занятости и средней реальной зарплаты привел к значительному росту потребления, и к росту уровня жизни. Тем не менее, значительная часть рынка все еще характеризуется низкой производительностью и низкими зарплатами. Несмотря на улучшения, стоимость жизни остается одной из самых высоких среди стран OECD.

По стоимости потребительских товаров Израиль - на втором месте в мире - между Швейцарией и США.

Израиль стоит перед лицом серьезных демографических вызовов, которые могут замедлить экономический рост. Снижение доли населения работоспособного возраста, вместе увеличением занятости среди той части населения, чье образование и навыки не соответствуют требованиям современного рынка, могут привести к серьезному кризису на рынке труда.

Цены на жилье растут быстрее, чем аренда, что ведет к снижению количества собственников жилья. Причиной, среди прочих, является снижение учетной ставки два года назад и использование жилья в качестве альтернативного вида инвестиций.

Доклад сообщает о повышении уровня занятости среди харедим на 9% - до 73% среди женщин и 36% среди мужчин. При этом отмечается гораздо более высокий уровень занятости среди харедим с высшим образованием и среди тех, кто живет в городах со смешанным населением.
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