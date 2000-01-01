Как новичкам начать торговлю на рынке Форекс

По подтвержденным данным, ежедневный товарооборот рынка Форекс уже превысил десять триллионов долларов, из-за чего эта международная площадка неоспоримо может считаться самым крупным финансовым рынком. Трейдеры и инвесторы получили в свое распоряжение весь необходимый инструмент для того чтобы уверенно наращивать свою прибыль и с каждым днем приближаться к финансовой независимости.
Но новички должны знать, с чем им предстоит иметь дело, когда они вплотную познакомятся с рынком Форекс и начнут на нем вести торговлю. Если же вы считаете, что Форекс – это своеобразное подобие казино, лучше и вовсе не тратить время на торговлю. Более благоразумным игрокам стоит все же серьезно отнестись к данной статье, чтобы в последующем не допускать ошибки. А для этого разберем наиболее распространенные из них:
1. Отсутствие правильного торгового мышления.
2. Нет правильной стратегии для торговли.
3. Плохое управление торговыми фондами.
4. Отсутствие понимания, как правильно претворять в жизнь торговые стратегии.
Правильный взгляд на стратегии
Правильный взгляд на форекс-трейдинг – большое достижение для игрока. Дело в том, что успех во многом зависит от того, как вы подготовились к началу торговли, проверили ли свою стратегию с помощью forex backtesting. Для этого трейдер должен соединить воедино свое торговое мышление и личные цели торговли.
Так, например, игрок должен понимать, с каким торговым сроком он будет чувствовать себя максимально комфортно. Для этого достаточно определить приоритетные для аналитической работы диаграммы. Если вы чаще используете пятиминутные диаграммы, конечно, лучше вы будете торговать на ежедневных рыночных позициях. Но когда вы больше рассматриваете еженедельные графики, для вас риск ночной торговли не будет слишком критичным. Кроме этого, при втором раскладе вы можете не закрывать позицию на протяжении нескольких дней и получать при этом ощутимую прибыль.
Понять, что вы готовы торговать и, скорее всего, будете получать доход во время своей работы, можно при наличии в мышлении таких качеств, как:
Также вы должны дифференцировать значение разных финансовых инструментов. Не все валюты равны между собой, хотя теоретически, денежные единицы разных стран должны иметь одинаковое значение. Соответственно, и причины, по которым трейдеры выбирают предпочтительные валюты, как и forex and cfd broker, бывают разными. Отличия заметны и в том, как ведет торговлю банк и как осуществляет свою деятельность хедж-фонд. Поэтому вы должны понимать и правильно оценивать мотивы, с которыми приходят на рынок разные участники торговли.