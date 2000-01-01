28.06 18:18 MIGnews.com

Израильский министр экономики возмущен ценой на Кока-Колу

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Министр экономики Израиля Эли Коэн, заправляясь на шоссе №6, решил купить на заправке бутылку Кока-Колы.Министра, однако, оттолкнула цена - 10,9 шекеля за бутылку.Коэн заявил: “Это - неоправданная цена. Они воспользовались преимуществом, тем, что есть только одна заправка в окрестности, и они просят слишком много”.Министр заявил, что подаст жалобу в совет по защите прав потребителей. Коэн сказал: “Сегодня мы боремся с эксклюзивными импортерами, и мы видим, как эксклюзивные заправки взимают неоправданно высокие цены - я говорю - до тех пор, пока цены не понизят - не покупайте в таких местах”.