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Израильский министр экономики возмущен ценой на Кока-Колу 28.06 18:18   MIGnews.com

Израильский министр экономики возмущен ценой на Кока-Колу

Министр экономики Израиля Эли Коэн, заправляясь на шоссе №6, решил купить на заправке бутылку Кока-Колы.

Министра, однако, оттолкнула цена - 10,9 шекеля за бутылку.

Коэн заявил: “Это - неоправданная цена. Они воспользовались преимуществом, тем, что есть только одна заправка в окрестности, и они просят слишком много”.

Министр заявил, что подаст жалобу в совет по защите прав потребителей. Коэн сказал: “Сегодня мы боремся с эксклюзивными импортерами, и мы видим, как эксклюзивные заправки взимают неоправданно высокие цены - я говорю - до тех пор, пока цены не понизят - не покупайте в таких местах”.
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