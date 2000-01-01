29.06 05:38 MIGnews.com

Отсрочку “машканты” приняли в предварительном чтении

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Кнессет принял в предварительном чтении законопроект депутата Рои Фолькмана (“Кулану”), позволяющий отложить платежи по ипотечной ссуде для клиентов, потерявших работу. За инициативу проголосовали все находящиеся в зале заседаний депутаты, выступавших против или воздержавшихся не было.Законопроект призван помочь людям, потерявшим источник дохода и вследствие этого временно не способным платить взносы по ипотеке. Этот закон позволит безработному подать просьбу об отсрочке выплат, целиком или частично, но не более трех месяцев подряд. На весь срок ипотеки суммарный срок отложенных платежей не будет превышать года.При этом подчеркивается, что за отложенный платеж не будет взиматься пеня, существенно его увеличивающая. Как известно, банки иногда соглашаются приостановить платежи в случае, если должник в настоящее время затрудняется в выплатах, начисляя на “замороженные платежи” дополнительные проценты. Эта практика называется “Грейс-период” кредитования. Каждый банк принимает решение по каждому случаю индивидуально, и клиент никогда не знает заранее, на что он может рассчитывать в случае необходимости.Приведенные в законе Рои Фолькмана обстоятельства замораживания долга и условия его перераспределения позволят и банкам, и их клиентам знать правила для подобных ситуаций, избавят их от неопределенности и гарантируют передышку клиенту, и обязательный возврат ссуды - банку.“Мне известно, что банковская система оказывает давление на министра финансов, требуя не трогать банки, - заявил Рои Фолькман, аргументируя необходимость утверждения своего законопроекта с трибуны Кнессета. - А ведь банки сами могли бы принять подобную директиву. Даже Банк Израиля выступает против, хотя и он сам мог ввести в Израиле практику льготного периода кредитования. Но я уверяю вас, давление, которое банки оказывают на меня и на министра финансов, не поможет им”.Ранее депутат Рои Фолькман объяснял необходимость законодательно ввести возможность передышки для потерявших работу должников по ипотечной ссуде, поскольку “временная безработица может произойти абсолютно с любым человеком”, и не должна становиться причиной потери им имущества.“Ипотечная ссуда - это крупное денежное обязательство на длительный промежуток времени, с жесткими условиями возврата, которые клиент принимает на себя в момент оформления “машканты”, - поясняет Рои Фолькман. - Однако жизнь динамична, и в ней происходят неожиданные события и повороты. Возникновение непредвиденного финансового кризиса может привести к риску потерять квартиру. Мы предлагаем отсрочку, которая нейтрализует эту угрозу, и при этом не причинит никакого финансового ущерба банку”.